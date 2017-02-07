مصدر ميداني: وصول 54 من مختطفي ريف اللاذقية إلى نقطة قلعة المضيق بـ ريف حماة حيث يتجهون الآن بحافلات نحو ذويهم في إطار العملية التبادلية

7 فبراير, 2017 - 7:38 مساءً
7 فبراير, 2017
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