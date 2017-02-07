إلغاء لمّ شمل اللاجئين السوريين في تركيا

أعلنت تركيا قرار إلغاء لم شمل اللاجئين السوريين للوالدين، وفق بيان أصدره معبر باب الهوى الحدودي عبر صفحته في “فيس بوك”.

وذكر البيان الصادر اليوم، الثلاثاء 7 شباط، أن الجانب التركي عدل قرار لم الشمل وألغى “بند لم شمل الأبن لوالديه”.

وأكد البيان أن القرار أصبح يقتصر على “لمّ شمل الزوج لزوجته وأولاده دون سن الثامنة عشرة، وكذلك يحق للزوجة لم شمل زوجها وأولادها دون سن الثامنة عشرة”.

ويأتي ذلك في ظل إعلان إدارة المعبر، الأسبوع الماضي، عن توقف طلبات لم شمل السوريين، عن طريق مكتب “العلاقات التركية- السورية” في بلدة الريحانية التركية، وحصرها في الطلبات من داخل سوريا.

كما يأتي القرار بعد ثلاثة أشهر من إلغاء الأبوين الموجودين في تركيا لم شمل أبنائهم في سوريا، ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

واتخذت السلطات التركية، منذ العام الماضي، سلسلة إجراءات قلصت من دخول السوريين إلى أراضيها عبر المعابر البرية، كما فرضت تأشيرة دخول (فيزا) على السوريين القادمين جوًا وبحرًا، في كانون الثاني العام الماضي.

ولاقت القرارت التركية استنكارًا من قبل اللاجئين السوريين، نتيجة التخبط وعدم وجود قرارات واضحة من قبل الحكومة، وتركها لمزاجية الموظف، وخاصة في استخراج بطاقة “الكيملك” أو الإقامة.

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