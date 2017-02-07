ماهي علاقة عاصي الحلاني بجريمة هزت مصر؟

7 فبراير, 2017 - 8:10 مساءً المصدر: وكالات
ماهي علاقة عاصي الحلاني بجريمة هزت مصر؟
نفى النجم اللبناني عاصي الحلاني ما تردد عن امتلاكه مطعم في مصر، حيث قتل الشاب المصري محمود بيومي، في جريمة هزّت مصر.
وكتب الحلاني في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه “ينفي ما تردد عن امتلاكه مطعم في مصر ولاعلاقة له بالمطعم الذي حدث فيه حالة القتل. نتمنى من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الخبر”.
وكان بيومي قد قُتل في مطعم شهير بالنزهة شرق القاهرة، بسبب فاتورة مشروبات عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما ترددت أنباء عن امتلاك الفنان عاصي الحلاني والمطرب المصري مصطفى قمر للمطعم.
وقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مدير المطعم وأحد شركائه ويدعى أسامة النجار ومرافقه الشخصي المتهم بقتل الشاب، ويدعى عمرو حسين، وتم عرضهما على النيابة.
المصدر: وكالات
7 فبراير, 2017

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