رضائي: اليمينيون حصلوا على أسلحتهم من روسيا وليس من إيران

وفي تصريح له، أشار اللواء رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إلى الضربة الصاروخية اليمنية للرياض، وقال: إن استهداف اليمنيين للمواقع السعودية أمر طبيعي، وهذا الإجراء هو كالإجراء الذي كان يقوم به اللبنانيون في مواجهة الصهاينة.

وأضاف: إنَّ الشعوب التي تتعرض للهجوم، بحاجة إلى فترة طويلة لتتمكن من الحصول على القدرات اللازمةز

واليوم فإن الشعب اليمني يمضي شيئاً فشيئاً نحو استعادة قدراته، وهو يعمل يوماً بعد يوم على زيادة قدراته.

وفي الختام، أردف القائد الأسبق لحرس الثورة الاسلامية، أنه يقال إن إيران أرسلت الأسلحة والعتاد إلى اليمن، ما هو إلا أكذوبة، فاليمنيين ومنذ السابق وقبل الحرب التي فرضها عليهم السعوديون، كان لديهم صواريخ، فهم حصلوا سابقا على عدد كبير من الصواريخ من روسيا.