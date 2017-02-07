هذا ماحاولت الميليشيات المسلحة فعله في عربين في ريف دمشق

تمكنت وحدات من الجيش السوري من التصدي لمحاولة تسلل قامت بها مجموعة مسلحة باتجاه مبنى المحافظة في ريف دمشق على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية،

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بأن الجيش السوري أحبط محاولة تسلل قامت بها مجموعة من الميليشيات المسلحة عبر نفق من جهة كراج الحجز نحو مصلى لميس جنوب مبنى المحافظة بهدف السيطرة عليه وقطع طريق الإمداد نحو إدارة المركبات.

وأوضح المصدر أن الجيش السوري رصد تحرك المجموعة المتسللة واستدرجها الى كمين محكم حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ، وتدخل سلاح الجو الذي شنّ عدة غارات، مما اسفر عن مقتل وجرح عدد من المسلحين فيما فرّ الباقون بعدما تركوا وراءهم في ارض المعركة 4 جثث.

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