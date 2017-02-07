وفد من الحزب القومي زار جرصاتي

زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، وضم الوفد عميد القضاء ريشار رياشي، وكيل العميد اياد معلوف، عضو المجلس الاعلى سماح مهدي، ورئيس دائرة المحامين في بيروت ميشال عاد.

وبحث الوفد مع جريصاتي، بحسب بيان للحزب، “شؤونا قضائية، لا سيما أوضاع المحامين والصعوبات التي يواجهونها في العدلية”، وأبدى الوفد ارتياحه “للتعاميم الصادرة عن الوزير جريصاتي في هذا الخصوص”.

كما تم البحث في “عدد من المواضيع، بما في ذلك فكرة المداورة. وجرى التطرق إلى الملفات القضائية العالقة منذ سنوات طويلة، ولمس الوفد حرصا على متابعتها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

