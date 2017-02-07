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رصد:”قيام هيئة تحرير الشام” بإعتقال أحد مسؤولي “فرقة السلطان مراد – الجيش الحر” الملقب “أبو خالد” ببلدة “كفرناها” في ريف حلب الشمالي
7 فبراير, 2017
- 9:18 مساءً
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7 فبراير, 2017
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