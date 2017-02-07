رصد:”قيام هيئة تحرير الشام” بإعتقال أحد مسؤولي “فرقة السلطان مراد – الجيش الحر” الملقب “أبو خالد” ببلدة “كفرناها” في ريف حلب الشمالي

7 فبراير, 2017 - 9:18 مساءً
7 فبراير, 2017
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