لحام: كبوجي دافع عن القضية الفلسطينية واصبح رمزا لها

اشار البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك الملكيين خلال قداس الاربعين لراحة نفس الراحل هيلاريون كبوجي النائب البطريركي العام ومطران القدس فى المنفى والذي اقامت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك فى كنيسة سيدة النياح فى حارة الزيتون بدمشق، الى “ان كبوجي دافع عن القضية الفلسطينية حتى آخر رمق من حياته واصبح رمزا لها وان نضال وجهاد وتضحيات كبوجي فخر لفلسطين ولسورية وطنه وللبلاد العربية وفخر لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك”. اضاف “المطران كبوجي نذر حياته من أجل فلسطين حيث عين بطريركا عاما فى القدس الشريف واعتقل فى آب 1974 من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وحكم عليه بالسجن 12 عاما وبعد انقضاء محكوميته عام 1986 كانت اول زيارة له الى سورية التى استقبلته استقبال الابطال”.

وقال البطريرك لحام ان المطران كبوجى “كان سوري المنشأ فلسطيني الكفاح عربي الهوية سلاحه الصلاة والمعنويات العالية ويمثل الصدق والاخلاص للقضية الفلسطينية، نحتاج الى امثاله فى الدفاع عن القضية الفلسطينية ام القضايا العربية والعالمية”. وقال “انه فقيد حلب المنتصرة وفقيد الرهبانية الحلبية المباركة وفقيد كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك وفقيد القدس عاصمة ايماننا وفقيد سورية وفلسطين والمقاومة والحرية والكرامة”.

حضر القداس وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام بتكليف من الرئيس السوري بشار الاسد والمفتى العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون وممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رمزي خوري والسفير البابوي بدمشق الكاردينال ماريو زيناري وعدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية بدمشق، اضافة الى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

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