سالم زهران: الاسد بخير وترامب صادق رغم جنونه

لفت رئيس مركز الارتكاز الاعلامي المحلل والكاتب السياسي سالم زهران في حديث لبرنامج “هيدا حكي” الذي يقدمه الممثل والاعلامي عادل كرم على قناة الـ”MTV”، الى ان “هناك الكثير من النواب الذين لن يعودوا الى المجلس النيابي بعد الانتخابات المقبلة مثل النائب بطرس حرب”، مشيراً الى ان “الطبقة السياسية تريد قانون انتخاب لا ذكر ولا انثى”.

وعن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قال زهران ان “ترامب صادق وهذا الفرق بينه وبين غيره من الرؤساء، وهو مجنون وسنرى الى اين سيؤدي جنونه ونحن ضد العنصرية لديه”، مضيفاً ان “الاميركيين يتحدثون بلغتهم لاول مرة وهي لغة “الكاوبوي”.

وأكد ان “الرئيس السوري بشار الاسد بخير وانتصر في الميدان وزار القرداحة لقراءة الفاتحة لوالديه”، مشيراً الى ان “الناس وصلت الى مرحلة تصدق فيها الاشاعة”.

وقدم زهران تعازيه لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد وفاة والدته يوم أمس.

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