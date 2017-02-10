ما جديد قضية ضحايا اسطنبول..

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي البيان الآتي:

“بناء لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلف وزير العدل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الدفاع عن حقوق اللبنانيين من الجرحى وورثة القتلى من ضحايا الجريمة الإرهابية التي ارتكبت في الملهى الليلي في اسطنبول، والإدعاء أمام السلطات القضائية التركية المختصة، سيما بعد إلقاء القبض على المتهم وفي ضوء اعترافاته، وإن اقتضى الأمر توجه أحد محامي الدولة أو أكثر من أصحاب الإختصاص لمتابعة هذا الملف على نفقة وزارة العدل.

كان سبق لوزير العدل أن طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء ترتيب اجتماع في وزارة العدل لأهالي الضحايا كما الجرحى لشرح الآلية وتأمين المستلزمات المستندية”.

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