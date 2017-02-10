مكالمة هاتفية بين ترامب والصباح.. ماذا دار بينهما

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن “أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلاقات الثنائية و المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”، مشيرةً إلى أن “صباح الأحمد وترامب شدداً على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف”.

وأوضحت أنه “تم بحث العلاقات المتميزة بين البلدين والتأكيد على عمقها ومتانتها وعلى التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية والارتقاء به إلى أفاق أرحب خدمة لمصلحتهما”، مشيرةً إلى أن “الجهتين اتفقا على استمرار التشاور بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين”.

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