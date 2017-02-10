منخفض جوي يصل إلى لبنان.. متى ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة مساء تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم السبت المقبل حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس ماطر.

– الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة مساء تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة ببرق و رعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، أما الأحد فيكون غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1300 متر وما فوق، كما يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، الأرز من -4 الى 7 درجات، في الداخل من 4 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع:متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.حرارة سطح الماء: 16 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:28 ساعة غروب الشمس: 17:17.

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