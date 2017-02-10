روحاني: سنجعل أمريكا تندم

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 38 للثورة الإيرانية، أن الإيرانيين سيجعلون الولايات المتحدة تندم على لغة العقوبات.

روحاني وفي كلمته الجمعة 10 فبراير/شباط، أوضح أن إيران تقدمت بشكوى لمحكمة لاهاي، وذلك بسبب “الحظر الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفت روحاني إلى أن مشاركة الإيرانيين في إحیاء ذكرى “الثورة الإسلامیة هي استعراض للقوة الوطنیة في شتى أنحاء البلاد لافتا إلى أن هذه المشاركة هي رسالة واضحة ترد على التصریحات الخاطئة لزعماء البیت الأبیض.

وقال الرئيس الإيراني إن “الحق النووي هو حق طبيعي لنا وقد اعترف به كل العالم”، مشيرا إلى أن مفاعل “آراك” “سيستأنف عمله بتصميم أفضل وتوصلنا إلى أحد أكثر أجهزة الطرد المركزي تطورا”.

وأوضح روحاني أن طهران تمكنت من استعادة 1.7 مليار دولار من الأموال التي جمدتها أمريكا في مصارفها.

هذا، ويحيي الإيرانيون، الجمعة الذكرى الـ 38 للثورة الإيرانية التي قادها آية الله الخميني عام 1979، وحولت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري.

وقد انطلقت المسيرات من عدة نقاط وتجمهرت في ميدان آزادي (الحرية) وسط طهران، حيث ألقى الرئيس حسن روحاني كلمة بهذه المناسبة.

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