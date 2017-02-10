ما كلفة “جدار ترامب” مع المكسيك.. ؟!

كشفت وكالة رويترز، أن تكاليف بناء الجدار الذي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك تبلغ 21.6 مليار دولار.

وأكدت رويترز، استنادا إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الجدار المذكور عبارة عن منظومة متكاملة تتكون من أسوار وأسيجة تمتد على طول 2000 كيلومتر، وأن من المتوقع استكمال بناء هذا المشروع في أواخر العام 2020.

هذا، كان ترامب أعلن في وقت سابق عن ضرورة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك بغية وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. كما وعد الرئيس الأمريكي بأن المكسيك هي التي ستسدد كافة تكاليف بناء الجدار

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