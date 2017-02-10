تقرير تلفزيوني عن يوميات العسكريين الشيشان بحلب

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن شريطا تلفزيونيا مطولا عن يوميات العسكريين الشيشان، القائمين على حفظ الأمن في مدينة حلب السورية، سيبث مساء الجمعة 10 فبراير/شباط.

وكتب قاديروف على حسابه في موقع “إنستغرام” الإلكتروني أن الحلقة القادمة من برنامج “حقيقة غورنوف” (الذي يقدمه الصحفي المعروف ألكسندر غورنوف)، سيبث على قناة “إن تي في” الروسية، بعد النشرة الإخبارية في الساعة السابعة مساء الجمعة.

وأضاف قائلا: “حلقة البرنامج ستتحدث عن مهمات العسكريين من الكتيبة التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي تم إرسالها إلى سوريا من جمهورية الشيشان. وسيكون بإمكان المشاهدينالتعرف على يوميات الشرطة العسكرية أثناء خدمتها في حلب، وعلاقاتها مع السكان المحليين والتدريبات التي يخضع لها أفراد القوات الخاصة في الشيشان”.

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