وزارة الكهرباء: انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع المحافظات السورية بسبب عطل فني

10 فبراير, 2017 - 3:27 مساءً
10 فبراير, 2017
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