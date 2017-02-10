توقيف مطلوبين في النبطية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 9/02/2017 وفي محلة حومين الفوقا في النبطية، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من ه. ش. (مواليد عام 1975، لبناني)، و. ت. (مواليد عام 1975، لبناني)”.

وأشارت في بيان، إلى أنه تبين أن الأول مطلوب للقضاء بموجب 20 مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم: سرقة، تزوير شيكات، احتيال وإساءة أمانة، والثاني بموجب بلاغ انتربول و4 مذكرات توقيف وخلاصات أحكام بجرائم: سرقة، تزوير ومقاومة رجال السلطة.

وإحيلا إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

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