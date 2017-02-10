الغارات السعودية على اليمن تثير قلق الامم المتحدة

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن التحالف العربي كثف ضرباته على ميناء الحديدة اليمني معربا عن مخاوفه من أن يجد السكان أنفسهم محاصرين ومقطوعين عن أي مساعدات.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بجنيف، الجمعة 10 فبراير/شباط: “حوصر المدنيون خلال القتال في المخا .. وثمة مخاوف حقيقية من أن يكرر الوضع نفسه في ميناء الحديدة حيث تتصاعد الضربات الجوية على ما يبدو”.

هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر والتي كانت بحوزة الحوثيين لمدة عامين. جاء ذلك في إطار حملة تمهد الطريق للتقدم صوب مدينة الحديدة التي تضم الميناء الرئيسي في البلاد

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