المعارضة السورية تتفق على تشكيل وفد موحد إلى جنيف

أعلن مايسمى “الائتلاف الوطني”السوري المعارض أن هناك اتفاقا مع الهيئة العليا للمفاوضات وفصائل المعارضة المسلحة على تشكيل الوفد المفاوض إلى جنيف.

وأوضح عضو الهيئة السياسية أسامة تلجو في تصريح نشره الموقع الالكتروني للائتلاف، أن القوى الثلاثة حريصة على وضع أسماء شخصيات قادرة على انتزاع حقوق الشعب السوري من “النظام الديكتاتوري”.

وتابع قائلا: “القوى الحقيقية للمعارضة السورية متفقة على تشكيل الوفد، ووضع أسماء ذات كفاءة وخبرة في المفاوضات، وقادرة على تحقيق مطالب الشعب السوري خلال مفاوضات جنيف الشائكة”.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الجديدة من مفاوضات السلام في جنيف في 20 شباط الحالي. ولأول مرة، سينضم إلى الحوار ممثلون عن فصائل المعارضة المسلحة، وذلك بفضل اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات أستانا يومي 23 و24 كانون الثاني الماضي بمشاركة الحكومة السورية والفصائل المسلحة، التي انضمت إلى نظام الهدنة .

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