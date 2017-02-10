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رصد : مسلحي تنظيم داعش داهموا مكتب “حوالات مالية” في مدينة الرقة وصادروا كافة ممتلكاته بتهمة تسهيل تحويل الأموال لمتهمين بالتعامل مع “التحالف” والذين أعدمهم التنظيم سابقاً.
10 فبراير, 2017
- 4:04 مساءً
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10 فبراير, 2017
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