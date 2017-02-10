ولايتي يسخر من دبلوماسية ترامب

أعرب علي أكبر ولايتي، المستشار الدبلوماسي للمرشد الإيراني علي خامنئي عن سخريته من الخطوات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية وقناة “فرانس-24″، اليوم شدد ولايتي على أن ترامب لم يستطع منع الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، من تعميق علاقاتها مع إيران.

وذكر المستشار الدبلوماسي للمرشد الإيراني أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت زار طهران أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بمرافقة وفد اقتصادي كبير.

وأضاف ولايتي: “إن السيد ترامب خبير في تصريحات متناقضة كما لو كان لا يهتم بالحفاظ على أصدقائه”.

وتابع: “يرى أن الاتحاد الاوروبي لا فائدة منه وأنه في حالة كارثية.. إنه يقترح على فرنسا وألمانيا أن تحذوا حذو بريطانيا في مغادرة الاتحاد كي يتفكك.. إنه ينتقد الناتو ويطلب منه أن يحل نفسه.. إنه يهاجم اليابان وألمانيا والصين وأمريكا اللاتينية، والمكسيك في المقام الأول.. حتى صار من الضرورة بذل جهود كبيرة لإيجاد بلدان لم يختلف ترامب معها”.

ومنذ تولي ترامب صلاحياته الرئاسية في 20 من الشهر الماضي، والتوتر يزداد بين واشنطن وطهران. وقد أثار إعلان فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب تجاربها الصاروخية البالستية ردا فوريا من طهران التي أعلنت، بدورها، عن إجراءات جوابية تستهدف “شخصيات وشركات أمريكية” تدعم مجموعات “إرهابية” وفقا لطهران.

وسبق أن طبّقت إيران مبدأ الرد بالمثل في حق الأمريكيين بعد إعلان واشنطن حظر دخول مواطنين من سبع دول ذات غالبية إسلامية، وبينها إيران، أراضي الولايات المتحدة.

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