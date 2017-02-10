علماء صور: للوقوف مع المقاومة وإنهاء الانقسام

تمنى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في تصريح “أن يعي المسؤولون اللبنانيون دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي خصوصا فيما يتعلق بسياسة عرض العضلات التي تبديها الإدارة الأميركية الجديدة”.

داعيا “كل المسؤولين اللبنانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان في هذا الظرف الدقيق، وانجاز هدفين أساسيين أولهما قانون الانتخاب الذي يعيد إنتاج الإدارة اللبنانية بشكل صحيح، وثانيهما إقرار موازنة الدولة التي من شأنها ترتيب الوضع الاقتصادي” .

وطالب “الحكومة اللبنانية الإسراع في إعداد مشاريع القوانين التي من شأنها دفع الساحة نحو الاستقرار، مع التأكيد على لاءات الرئيس نبيه بري الذي نهنئ الشعب اللبناني بسلامته، كما ونهنئ الطائفة المارونية بعيد شفيعها” .

واستنكر الشيخ ياسين “الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها العدو الصهيوني والتي تطاول منازل وأراضي الفلسطينيين وسط صمت عربي مريب، في وقت يسعى فيه بعض العرب إلى إقامة علاقات ود مع العدو الصهيوني”، مشددا على ضرورة “الوقوف مع خيار المقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين، والذي يتطلب إنهاء الانقسام” .

وعن الموقف الأميركي من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمنى ياسين أن “يدرك الرئيس الأميركي انه يتعامل مع دولة تتكل على الله وعلى شعبها وإرادة مسؤوليها لرد إي اعتداء على سيادتها ولتحقيق الانتصار الذي انطلق من يوم انتصار الثورة”.

وختم ياسين مطالبا “العرب والمسلمين بالاستفادة من قدرات الجمهورية الإسلامية لبناء مجتمع عربي وإسلامي قادر على المواجهة، ولا يخضع لأي ابتزاز من هنا أو هناك “.