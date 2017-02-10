ماهو قرار ترامب الصعب ؟

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه يدرس بشكل جدي مسألة نقل السفارة الأمريكية لدى “إسرائيل” من تل أبيب إلى القدس.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل هيوم” الناطقة باللغة العبرية، ردا على سؤال حول وعده السابق بنقل السفارة إلى القدس، قال: “أدرس هذا الموضوع، ولنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف الرئيس الأمريكي الجديد: “هذا ليس قرارا سهلا.. وأفكر فيه بشكل جدي جدا”.

وكان ترامب قد تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية ولاحقا باتباع سياسات أكثر موالاة ل “إسرائيل” وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب،

حيث أقيمت قبل 68 عاما، إلى القدس، مما يدعم بشكل ملموس مساعي سلطات العدو لتحويل هذه المدينة المتنازع عليها إلى “عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل”، على الرغم من الاعتراضات الفلسطينية والعربية والدولية.

وأبدت الأمم المتحدة ومنظمات وجماعات ومؤسسات إسلامية وعربية ودولية معارضتها لهذه الخطوة، فيما رحب بها الجانب الإسرائيلي فقط.

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