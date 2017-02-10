هذا مايتوقعه بوتين من ترامب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه يتوقع استئناف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحجمها الكامل خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه الرئيس السلوفيني، بوروت باخور، في عاصمة سلوفينيا لوبلانا: “شهدت العلاقات الروسية الأمريكية خلال السنوات الـ5 الماضية تدهورا شديدا جدا، وهي، بالطبع، في حاجة إلى إعادتها إلى المستوى الطبيعي، الأمر الذي يخدم مصالح كلا الشعبين الروسي والأمريكي”.

وأضاف بوتين: “لقد سمعنا عن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب، السيد ترامب، مع هذا الموضوع، وكنا دائما نرحب بهذا الموقف ونتوقع أن هذه العلاقات ستجري عملية استئنافها بحجمها الكامل وفي جميع الاتجاهات”.

وأشار بوتين، في الوقت ذاته، إلى أن هذه المسألة لا تتوقف عند الجانب الروسي وإنما لدى الطرف الأمريكي أيضا، موضحا أن عليه “استكمال عملية تشكيل فريقه وتحديد الاتجاهات التي سيخوض فيها الحوار” مع روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أن “هذا يشمل كلا من العلاقات التجارية الاقتصادية والقضايا الأمنية وكذلك المناطق المختلفة في العالم التي تعاني من كثير من النزاعات”.

وأكد بوتين أن روسيا والولايات المتحدة “بإمكانهما، من خلال توحيد جهودهما، أن تسهما بشكل ملموس في تسوية هذه القضايا، بما فيها مكافحة الإرهاب الدولي”.

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