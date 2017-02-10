الإرهاب يضرب أحياء حمص السكنية

10 فبراير, 2017 - 5:49 مساءً المصدر: وكالات
الإرهاب يضرب أحياء حمص السكنية

ارتقى شهيد وأصيب 11 مواطنا بجروح نتيجة استهداف الميليشيات المسلحة بعدد من القذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة حمص.

وفي تفاصيل الخبر : أقدمت  الميليشيات المسلحة بعد ظهر اليوم على اطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية بمدينة حمص سقطت أحداها في حي الحمراء ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين بجروح

بينما سقطت قذيفة أخرى قرب دير المخلص في حي كرم اللوز مسفرة عن وقوع 3 إصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي

كما سقطت قذيفة في حي الأرمن السكني تسببت بإصابة 5 مواطنين واحتراق سيارتين”.

هذا كان أمس قد استشهد 3 مواطنين وإصابة آخروين  جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في ساحة الزهراء بمدينة حمص.

المصدر: وكالات
10 فبراير, 2017

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