يسرق سيارات من بيروت ويبيعها في البقاع

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بتاريخ 8/2/2017 وفي محلة جل الديب، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف مشتبه به، ويدعى :

ف .ع. (مواليد عام 1985، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات سرقة السيارات حيث يعمد الى نقلها الى احدى البلدات البقاعية بهدف بيعها لقاء مبالغ مالية، كما اعترف بتعاطيه المخدرات .

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحري بجرم ترويج عملة مزيفة وسرقة سيارات، وهو من اصحاب السوابق.

سلم الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

