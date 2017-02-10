وصول 58 مختطفاً إلى اللاذقية بعد تحريرهم من المجموعات المسلحة

10 فبراير, 2017 - 9:10 مساءً
10 فبراير, 2017
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