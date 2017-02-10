لافروف: سأبحث مع نظيري الأمريكي لقاء بوتين وترامب

توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة 10 فبراير/شباط، أن يوضح لقاؤه المرتقب مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مسألة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وفي مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية ذكر لافروف أن رئيسي البلدين عبرا خلال اتصالهما الهاتفي يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عن رغبتهما في عدم تأجيل لقائهما إلى موعد بعيد. وأضاف أن وزيري خارجية البلدين تلقيا توجيهات بالبحث عن توقيت ومكان مناسبين لكلا الطرفين لإجراء هذا اللقاء.

وقال لافروف: “آمل أن يوضح لقائي مع وزير الخارجية (الأمريكي) هذه المسألة”، مشيرا إلى أن تيلرسون سيشارك هو الآخر، مثلما هو، في لقاء وزراء خارجية “مجموعة العشرين” (المزمع عقده في مدينة بون الألمانية يومي 16-17 من هذا الشهر)، وكذلك في مؤتمر ميونيخ السنوي حول قضايا الأمن.

وختم الوزير الروسي بالقول إن ذلك سيكون “فرصة جيدة” لبحث موضوع اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي.