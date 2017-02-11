عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم السبت 11-2-2017

العناوين

النهار

الأزمة خارج المهل: ماذا بعد 21 شباط؟

الاخبار

النسبيّة مفتاح الـ«لا تحالف» بين القوّات والتيّار

الجمهورية

عون الى مصر والأردن الإثنين… والحريــري: لا شيء داهماً

البناء

دي ميستورا: مصاعب في الرياض أمام تشكيل وفد تفاوضي للمعارضة

الأسد يدعو واشنطن لترجمة صدقيتها في محاربة الإرهاب بالتعاون

نصرالله غداً للنسبية… وأرسلان ينزع ميثاقية معارضيها… والبحث جارٍ

اللواء

النِقاش الإنتخابي يتجاوز الصيغة إلى التمديد التقني

الديار

الحلف العوني ــ القواتي ثابت ولن يعود الى الوراء

المستقبل

الحريري يبحث وميركل «خطط النهوض وأعباء النزوح»

الاسرار

أسرار النهار

تلفزيون جديد

يتم العمل على فتح قناة تلفزيونيّة جديدة في بيروت موجهة إلى الخارج وتحديداً إلى دول الخليج العربي.

عضو مسرب

ازدادت الشكوك في أحد أعضاء مجلس بلدية بيروت لجهة تسريبه محاضر وأخبار إلىأحد المواقع الالكترونية الذي ينشر له مقالات باستمرار.

ملف مؤجل

يقول وزير سابق إن ملف التعيينات الأمنيّة طُوي مرحليّاً بعدما كان وُضع على نار ساخنة.

السفراء لا للتأجيل

يؤكّد المسؤولون الأمميّون وسفراء الدول الغربيّة على المسؤولين اللبنانيّين ضرورة عدم تأجيل الانتخابات لأن حصولها دليل على عافية البلد.

أسرار الجمهورية

معلومات

كشفت معلومات أمنية انه خِلافاً لِما سُرِّب سابقاً تبيّن أن مسؤولاً إرهابياً كبيراً لم يغادر جرود عرسال كما أشاع المسلحون.

تحالف

تبيّن أن التنسيق تحت الطاولة بين حزبين نقيضين بلغ حدّ التحالف في إنتخابات رياضية.

شعارات

بلغ التبايُن بين سياسيَّين حدّ إعلان أحدهما شعارات قاسية للمعركة الإنتخابية مُسبقاً: «سأكسُر رأسه».

أسرار اللواء

همس

لم تتفاجأ مصادر دبلوماسية بتصاعد شروط حزب بارز من قانون الإنتخاب، لأسباب ليست محلية فقط؟..

غمز

وزير مقرَّب، ومتفوّه، يحرص على الاتصال شخصياً بما يعنيه من ملفات عالقة، وحسّاسة جداً!

لغز

توقعت أوساط سياسية باهتمام عند عقد مؤتمر لبعض شخصيات المعارضة السورية لأول مرّة في بيروت؟!

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

