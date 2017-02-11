هل تسلم موسكو سنودن لواشنطن؟

كشفت الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا تدرس إمكانية تسليم إدوارد سنودن إلى الولايات المتحدة، حسبما نقلته قناة NBC، الجمعة 10 فبراير/شباط، استنادا إلى مصدر في الإدارة الأمريكية.

وأضافت القناة أن مصدرا آخر في دوائر استخباراتية أمريكية أكد كذلك معلومات بشأن إمكانية تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن إلى واشنطن، وذلك “على أساس شائعات من روسيا، ومعطيات تم جمعها بعد تنصيب ترامب”.

من جهته، أعلن بن أونزر، أحد محامي سنودن، في حديث لـ NBC عن عدم وجود أية معلومة لديه بهذا الصدد: “لم يتلق فريق سنودن أية إشارة في هذا الشأن، ولا يوجد لدينا أي أساس قد يثير القلق”.

وكان مايكل موريل، النائب السابق لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أعلن في وقت سابق أن موسكو تستطيع تقديم “هدية” إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تسليم سنودن إلى واشنطن، مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقامة علاقات شخصية مع ترامب، والنظر إلى روسيا كشريك متكافئ بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، نفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، نية موسكو تسليم سنودن إلى واشنطن، مشيرة إلى أن الجانب الروسي مدد فترة إقامة سنودن في البلاد سنتين.

من جهته، أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في حديث لقناة BBC، أن مسألة تسليم سنودن إلى الولايات المتحدة يمكن أن تحسمها الجهات الروسية المختصة بالهجرة، أو الرئيس بوتين شخصيا.

يشار إلى أن سنودن حصل على اللجوء المؤقت في روسيا في العام 2013، ثم حصل على إقامة لمدة 3 سنوات في روسيا اعتبارا من 1 أغسطس/آب 2014.

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