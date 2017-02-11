الحرب الكلامية مستمرة بين واشنطن وطهران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 10 فبراير/شباط، الرئيس الإيراني حسن روحاني للحذر، وذلك ردا على تصريحات قال فيها الأخير إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم.

وجاء تعليق ترامب خلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، ردا على سؤال عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية.

وقال ترامب موجها كلامه للرئيس الإيراني: “احترس أفضل لك”.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 38 للثورة الإيرانية، الجمعة 10 فبراير/شباط، إن الإيرانيين سيجعلون الولايات المتحدة تندم على لغة التهديد، مضيفا أن بلاده تقدمت بشكوى لمحكمة لاهاي، وذلك بسبب “الحظر الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي الثاني من فبراير/شباط، حذر ترامب إيران بسبب اتهامات بأن طهران انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ بالستي.

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