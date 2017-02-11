إنقاذ “كوزنيتسوف” من ضائقة قلة القنابل عند سواحل سوريا

كانت البحرية الروسية قد أرسلت مجموعة من القطع البحرية وعلى رأسها حاملة الطائرات “كوزنيتسوف” وطراد “بطرس الأكبر”، إلى سواحل سوريا في مهمة محاربة الإرهاب.

ومن سفن المساندة التي رافقت حاملة الطائرات الروسية سفينة منقطعة النظير أسندت إليها مهمة تزويد حاملة الطائرات وطراد “بطرس الأكبر” بالذخيرة والمؤن.

وتشترط معايير الأمان أن تؤدي هذه السفينة “إس بي كا-46150″، وهي عبارة عن مرفاع عائم، وظيفتها على مسافة لا تزيد على 40 كيلومترا من الشاطئ وعندما يكون البحر هادئا. إلا أنها كانت تؤدي مهمتها بعيدا عن الشاطئ وفي ظروف جوية قاسية.

وقد عاد المرفاع العائم إلى قاعدته في مدينة سيفاستوبول.

ويجدر بالذكر أن سفينة “إس بي كا-46150” قد انضمت إلى الأسطول الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وهي سفينة صغيرة نسبياً، إذ يبلغ طولها 52 مترا فقط.