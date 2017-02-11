روسيا ترسل أدوية لأطفال سوريا

نقلت منظمة “المساعدة العادلة” الخيرية أكثر من 200 كغ من الأدوية إلى الأطفال السوريين الذين يتلقون العلاج بمستشفى تشرين الجامعي في مدينة اللاذقية السورية.

وقالت مساعدة المدير التنفيذي للمنظمة، ناتاليا أفيلوفا، للصحفيين: “نقلنا إلى هنا شحنة إنسانية لنزلاء مستشفى تشرين الجامعي، للأطفال… وقمنا بذلك مع شركائنا وأصدقائنا في البعثة الإنسانية الروسية. وتم نقل 12 مادة طبية، وأكثر من 200 كغ”.

ونقلت الأدوية إلى سوريا على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة “المساعدة العادلة” تحمل اسم الطبيبة يليزافيتا غلينكا، المعروفة إعلاميا بـ “الدكتورة ليزا”، التي توفيت في الكارثة الجوية لطائرة وزارة الدفاع الروسية، التي كانت متوجهة إلى سوريا يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي من سوتشي. وغلينكا معروفة بنشاطها في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأطفال في روسيا وخارجها، وخاصة في سوريا وشرق أوكرانيا.

وذكرت أفيلوفا أن ممثلي المنظمة وصلوا إلى سوريا لمواصلة المهمة التي بدأت بها يليزافيتا غلينكا، وينوون القيام بهذه الأعمال بشكل منتظم. وقالت: “أجرينا مباحثات مع الأطباء والمسؤولين، واطلعنا على احتياجات هذا المستشفى، ومستشفيات أخرى للأدوية. ونحن نود أن تتواصل مهمة يليزافيتا غلينكا، وأن نقدم إلى هنا بانتظام، مرة أو مرتين في غضون كل 3 أشهر، لنقل الأدوية والمعدات الطبية وغير ذلك من المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الأطفال”.

وكانت يليزافيتا غلينكا قد زارت هذا المستشفى في وقت سابق، ولا يزال العاملون فيه يتذكرونها.

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