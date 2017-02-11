أهالي عكار عانوا الحرمان المزمن

أكد “حراك الرأي العام في عكار” في بيان اصدره اثر اجتماعه الدوري “أن اثارة قضية تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات والتحركات اللافتة من قبل المجتمع المدني العكاري بعامة وبكل أطيافه على المستوى الرسمي والشعبي هو خير دليل على أن أهالي عكار الذين عانوا على مر السنين من الحرمان المزمن، يؤكدون تعطشهم للمرافق الحيوية والقضايا الانمائية التي تنعش عكار وترفع الحرمان عنها”.

وأمل المجتمعون في “ان يتحقق الحلم بإفتتاح مطار القليعات، وبالتالي ان تتضافر الجهود مع المجتمع المدني وجميع الفعاليات في عكار لتحقيق مطالب عكار الإنمائية، ومنها إعداد مرسوم انشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار واصداره واقراره.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

