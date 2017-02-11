عملية عسكرية سورية أردنية لإستعادة معبر نصيب

أكدت مصادر سورية مطلعة عن بدء عملية عسكرية لاستعادة معبر نصيب الحدودي بالتعاون مع الأردن.

بالمقابل تحدثت تنسيقيات المسلحين عن عملية عسكرية سورية روسية ستبدأ قريباً لاستعادة السيطرة على معبر نصيب الاستراتيجي والشريط الحدودي مع الأردن.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية محمود فريحات، كشف في 30 كانون الأوّل، عن وجود علاقات تربط المملكة الأردنية، والدولة السورية، على المستوى العسكري، من خلال “ضباط ارتباط”، الأمر الذي أرجعه إلى أهمية محاربة “التنظيمات الإرهابية”.

وخلال مقابلة، هي الأولى من نوعها، أجراها فريحات مع قناة “بي بي سي عربي”، اعتبر فريحات أنّ إعادة فتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا، لا يمكن أن يتم إلّا بعد سيطرة الجيش السوري على منطقة درعا، لتأمين طريق دمشق من الجيوب الإرهابية.

وسيطرت الميليشيات المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة على معبر نصيب- جابر، بعملية بدأتها من داخل الأراضي الأردنية حفرت فيها أنفاق وخنادق بطول 400 م شمال الأردن لتتمكن من مباغتة القوات السورية المنتشرة في المعبر، وفي العام 2015 قررت الحكومة الأردنية إغلاق المعبر بوجه الحركة التجارية بعد أن تعرضت قوافل أردنية حكومية للسرقة من قبل الميليشيات المسلحة.

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