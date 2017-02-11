أنصار الصدر يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات

يحتشد آلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت 11 فبراير/شباط، وسط العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء مفوضية الانتخابات ومكافحة الفساد.

ويطالب المتظاهرون بتغيير المفوضية العليا للانتخابات لأنها بحسب تعبيرهم “معبر للفاسدين وتخضع للأحزاب المتنفذة”، فيما حددت المفوضية العليا شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس المحافظات.

من جهتها، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن تغيير المفوضية يجب أن يتم عبر تقديم مشروع التعديل إلى البرلمان كونه الجهة التشريعية المختصة بذلك.

واجتمع المتظاهرون في ساحة التحرير، ومن المتوقع أن تزداد أعدادهم خلال الساعات القادمة. وكإجراء أمني لحماية المتظاهرين أغلقت القوات الأمنية العراقية عددا من الشوارع في وسط العاصمة العراقية.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية منذ أكثر من عام تظاهرات احتجاجية تنديدا بالفساد في المؤسسات الحكومية، ويطالب المتظاهرون فيها بإجراء المزيد من الإصلاحات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

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