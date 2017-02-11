بالفيديو: مفتي السعودية وشيخ الأزهر مطلوبون لدى داعش!

شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً عنيفاً على عدد من علماء الدين الإسلامي مطالباً عناصره بتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم بعد اتهامهم بالارتداد عن الإسلام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً للتنظيم نعت من خلاله بعض علماء الدين في الخليج العربي ومصر بـ ‹علماء السوء›، ومتهماً إياهم بأن فتاويهم هي سبب في الحرب ضد التنظيم.

ودعا تنظيم ‹داعش› في الشريط الذي حمل عنوان ‹عملاء لا علماء› أنصار التنظيم إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد هؤلاء متى سنحت الفرصة، سواء بطلقات نارية أو عن طريق الذبح، واصفاً قتلهم بأنه «خير كثير ونفع عظيم» بحسب ما جاء في التسجيل المصور.

https://www.youtube.com/watch?v=0_sN2WI4noM

وحدد التنظيم في تسجيل مصور آخر بثته مؤسسة ‹البتار› الموالية للتنظيم عدداً من الأسماء قال إنهم مطلوبون للقتل، منهم الشيخ العراقي أحمد الكبيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ والداعيان السعوديان محمد العريفي، وعائض القرني، والشيخ المصري محمد حسان. فضلا عن أسماء أخرى.

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