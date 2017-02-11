الجيش السوري يكبد إرهابيي داعش خسائر فادحة

كبد الجيش السوري تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر فادحة بالأفراد والآليات من خلال العمليات العسكرية على تجمعات التنظيم وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية “قضت على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم داعش قرب مفرق منطقة الثردة” جنوب المدينة بنحو 9 كم.

وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة المكبات على طريق جبل الثردة ما أسفر عن “مقتل 6 إرهابيين من بينهم “أبو محمد المرتضى” وإصابة 7 آخرين وتدمير دراجة نارية”.

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