المصري: مع قانون انتخابي حضاري يليق بتضحيات الشعب

أقام المكتب العمالي لحركة “أمل” في اقليم الجنوب ندوة سياسية بعنوان “6 شباط”، بحضور نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ حسن المصري والمسؤول العمالي لإقليم الجنوب حسين مغربل ومدير المعمل أحمد عباس وعمال وموظفين ومهتمين.

وتحدث المصري عن حقبة الاجتياح الإسرائيلي للبنان العام 1982 وعن اتفاق 17 أيار، وتناول الوضع في لبنان، وقال: “قاتلنا عنهم اسرائيل واليوم نقاتل عنهم التكفيريين ولم نطلب من أحد شيئا لكننا نقول انه من المفترض بل من الضروري ان يكون هناك قانون انتخابي حضاري يليق بالشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة هذا الوطن. لا أحد يهول علينا ويهددنا بالفراغ لان الفراغ لم يكن موجودا إلا في عقول بعض المسؤولين الناقصة والفراغ هو فقط في رؤوس ونفوس من يريد ان يأخذ لبنان الى مكان حيث لا يكون فيه”.

وختم: “نحن في الحركة سنبقى مثل أم الصبي ونمسك بالعصى من المنتصف دائما لكي يبقى التوازن والاعتدال ولن نذهب مع لبنان الى أي مكان إلا المكان الذي يجب ان يكون فيه ولبنان كما أراده الإمام المغيب السيد موسى الصدر، لبنان المؤسسات والتعايش والنهائي لجميع بنيه”.

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