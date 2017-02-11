ميزة جديدة في WhatsApp

قامت شركة WhatsApp بإدخال تحديث جديد على تطبيق المراسلة الأكثر استخداماً حول العالم، يخص إعدادات الأمان أو security settings الخاصة بكل مستخدم.

وسيلقى هذا التحديث حتماً إعجاب عدد كبير من المستخدمين، لأن الشركة أضافت رسمياً ميزة مؤلفة من خطوتين تمنع أي إنسان من تفعيل رقم الهاتف الخاص بشخص آخر واستخدامه على التطبيق من دون رمز مرور مؤلف من 6 أرقام.

والملفت هو أن هذه الميزة الجديدة، التي تمّ اختبارها على تطبيق Beta الخاص بواتساب منذ تشرين الثاني الفائت، وأصبحت الآن متاحة على أنظمة التشغيل IOS، Android و Windows apps.

لتفعيل هذه الميزة كل ما عليكم فعله هو الضغط على Settings، من ثمّ Account، يلي ذلك Two step verification وفي النهاية Enable.

وبمجرّد الانتهاء من هذه الخطوات سيطلب منكم التطبيق بريداً الكترونياً مع تحديد 6 أرقام لتشكيل رمز المرور الخاص بكم.