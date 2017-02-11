العبادي لترامب: العراق لا يريد أن يكون طرفاً

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت 11 فبراير/شباط، إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.

تأتي تصريحات العبادي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي، حيث تطرقت المكالمة إلى التوتر مع إيران.

وقال العبادي للتلفزيون الرسمي: “العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه، ولا يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق”.

على صعيد آخر، وعلى خلفية تظاهر الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وسط العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء مفوضية الانتخابات ومكافحة الفساد، أكد العبادي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أكد على حق التظاهر السلمي والحرص على حماية المتظاهرين، وسلامة وأمن المواطنين، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، كما دعا إلى الالتزام بالقانون والنظام العام في الوقت الذي تخوض فيه القوات العراقية المعارك مع “عصابات داعش الإرهابية”.

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