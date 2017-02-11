كيف سيكون الطقس غداً؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، كما يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار وتعود ليلا لتشتد غزارتها. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس ماطر فوق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة تنخفض الحرارة خلال النهار مع اشتداد سرعة الرياح شمالا. يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق مصحوبة ببرق ورعد وتشتد غزارتها ليلا. اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، كما يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار وتعود ليلا لتشتد غزارتها. الاثنين: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خاصة في الجنوب مترافقة ببرق و رعد وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط الثلوج لتلامس 1000م ليلا.

– الحرارة المتوقعة على الساحل: من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في البقاع من 3 الى 14 درجة، اما في الارز من 4 تحت الصفر الى 3 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية تتحول بعد الظهرالى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط يسوء احيانا مع سقوط الامطار.

– الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و 80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16°م.

– الضغط الجوي: 1013 hPa. أي ما يعادل: 760 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:28 ساعة غروب الشمس: 17:17

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