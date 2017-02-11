ستيفان لوفين: العلاقة مع إيران لها أهمية خاصّة

وصل رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين طهران اليوم السبت لإجراء مباحثات مع الرئيس روحاني حول قضايا المنطقة، وقال: “لقد جئنا إلى إيران مع وفد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين السويديين مما يشير إلى أهمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية.

وثمن ستيفان لوفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس روحاني اليوم السبت الدعوة التي وجهها الرئيس الإيراني له واصفا زيارة إيران بالفخر الكبير له وللوفد الذي يرافقه.

وأشار ألى أن رئيس الوزراء الأسبق زار ايران عام 1980 من أجل الوساطة بين إيران والعراق.

ونوه إلى أنه بحث مع الرئيس روحاني القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان والوضع في سوريا والعلاقات بين البلدين واللاعبين في المنطقة كالسعودية، وقال أن الطرفين بحثا التجارة وتوطيد العلاقات بين الشركات الإيرانية والسويدية.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السويدي وصل مساء أمس الجمعة إلى طهران وبعد مراسم الاستقبال الرسمية أجرى مع الرئيس روحاني مباحثات ثنائية تمّ بعدها توقيع 5 مذكرات تعاون بين البلدين.

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