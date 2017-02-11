ما هو عدد قتلى داعش شمال سوريا؟

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، عن مقتل 43 من عناصر تنظيم “داعش” شمالي سوريا في إطار عملية “درع الفرات” المتواصلة منذ 172 يوما.

قال الجيش التركي في بيان أصدره اليوم “نجحت قواتنا الجوية في تدمير 66 هدفا للتنظيم، من بينها 55 مبنى يسيطر عليها الإرهابيون، ونقطة تفتيش، ومقران، وموقعا لإطلاق النار، ومحطة اتصالات. وفي سياق عملياتنا البرية والجوية نجحت القوات في قتل 43 مسلحا في الـ24 ساعة الماضية”.

وأفاد البيان أن المدفعية والدبابات التركية هاجمت 197 هدفا لـ”داعش” خلال نفس الفترة.

يذكر أن وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي ضد “داعش”، بدأت فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس “شمال سوريا”، أطلقت عليها اسم “درع الفرات”، لتطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية.

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