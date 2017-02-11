أستراليا تسحب جنسية مواطن، والسبب…

كشفت وسائل إعلام أسترالية، السبت 11 فبراير/شباط، أن السلطات الأسترالية سحبت الجنسية من مواطن انضم إلى تنظيم “داعش” وقاتل إلى جانبه.

وتعيش أستراليا حالة تأهب تحسبا لهجمات متطرفين إسلاميين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط.

وأصبح اسم خالد شروف، وهو ابن لمهاجرين لبنانيين، معروفا في 2014 بعدما ظهرت صوره مع ابنه البالغ من العمر سبع سنوات، وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين، ما أثار غضبا عالميا.

وذكر متحدث باسم إدارة الهجرة في أستراليا قوله إن هناك مواطنا سحبت منه الجنسية دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويقضي قانون صدر العام 2015 بأن أستراليا قد تسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت أنهم قاموا بعمليات متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.

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