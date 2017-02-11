روحاني: إجراءات الكيان الصهيوني استفزازية

وصف رئيس الجمهورية حسن روحاني، اجراءات الكيان الصهيوني في المنطقة بالاستفزازية، وقال: علي الجميع ان يدرك ان سلوك وتصرفات الكيان الصهيوني، من الاسباب الرئيسية وراء انعدام الأمن والتوتر في منطقة الشرق الاوسط.

وأضاف الرئيس روحاني اليوم السبت في الاجتماع المشترك الذي عقد بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين والسويديين، إن طهران واستكهولم تتمعان بعلاقات تاريخية وعريقة ايجابية، وإن زيارة رئيس وزراء السويد إلى طهران تأتي في وقت تنفيذ الاتفاق النووي وازالة الحظر، والظروف باتت ممهدة أكثر لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهذه الزيارة تشكل منعطفاً في العلاقات بين البلدين.

وصرح الرئيس الإيراني، أن الاتفاق النووي بين إيران والسدادسية الدولية، يكشف هذه الحقيقة إن إيران تتميز بالشفافية في مجال القضايا الدولية المهمة وأثبتت صدقيتها وسلمية نشاطاتها النووية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

