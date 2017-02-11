الطائرات الروسية ستستمر بالتحليق في الأجواء الإيرانية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن تحليق الطائرات الروسية في الأجواء الإيرانية مستمر، مؤكداً على التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال شمخاني “استخدام الروس للأجواء الإيرانية مستمر لأن لنا تعاوناً استراتيجياً كاملاً مع روسيا.

وأضاف شمخاني أنه “بناءاً على ذلك فمن الممكن أن تعبر طائرات في أجواء إيران حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة بهذا الصدد”.

وأكد شمخاني أن عبور الطائرات الحربية الروسية في الأجواء الإيرانية يجرى بالتنسيق بين البلدين وهو رهن بالعلاقة والتعاون.

يذكر أن وسائل إعلام أوردت قبل أيام بأن 6 قاذفات قنابل استراتيجية روسية من طراز “تو- 22 أم” قد استخدمت الأجواء الإيرانية وقاعدة همدان لتنفيذ عمليات في دير الزور السورية.

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