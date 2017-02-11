الغارة الروسية على الجيش التركي هل هي مجرد خطأ؟!

ما إن لاح “سن” ترامب الضاحك له حتى عاد من جديد إلى مخيلته الخصبة التي استرجعت أحلام إسقاط النظام السوري واغتصاب المزيد من الأرض السورية، ومن غيره، أردوغان المتقلب بحسب أهوائه ومصالحه الشخصية.

إذ يبدو أن التقارب التركي الروسي الأخير بات على المحك إن استمر رجب طيب أردوغان بحماقاته وانقلاباته المعهودة.

ورغم أن موسكو وصفت غارتها الأخيرة على مواقع للجيش التركي بالقرب من مدينة الباب بالخطأ الغير مقصود، إلا أنه وفي الظروف الراهنة لا مجال لهكذا خطأ أبداً إلا إن كان خطأً مقصوداً يراد منه إرسال رسالة غير مباشرة.

فهذا “الخطأ” حدث بعد مكالمة ترامب أردوغان التي كان من الواضح بعدها حدوث استدارة تركية جديدة في الملف السوري خصوصاً وأن المكالمة حملت في طياتها الحلم الأردوغاني في إقامة مناطق آمنة على الحدود السورية التركية مما يمهد لعودة العلاقات الودية بين واشنطن وأنقرة، تلك العودة ستكون على حساب موسكو بالتأكيد وهو مالن يسمح به الرئيس الروسي.

إذا الرسالة واضحة، والكرة الآن بملعب الرئيس التركي كيف سيتصرف؟، الأيام القادمة وربما الساعات القادمة كفيلة بحمل الإجابة.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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