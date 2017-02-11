قاسم: إيران نقلت المنطقة من عصر الهزائم إلى عصر الانتصارات

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن “إيران كسرت التبعية للغرب والشرق، وعززت استقلالها كعنوان من عناوين استقلال شعوب المنطقة، ودعمت مقاومة الشعوب المستضعفة التي واجهت الاحتلال الإسرائيلي وكل أنواع الاحتلالات في منطقتنا، واليوم قدمت الجمهورية الإسلامية الأمل لشعوب المنطقة والأمل بأن التغيير ممكن، وأن الاستكبار ليس قدرًا لازمًا، وأن بإمكاننا أن نصنع خياراتنا في مواجهة الظلم والاحتكار والاحتلال وصنع المستقبل”.

وفي كلمة له خلال احتفال في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في مجمع المجتبى(ع) في بيروت، أضاف “لو أرادت دول الخليج أن تزدهر أكثر وأن تعيش مطمئنة أكثر، وأن تستثمر إمكاناتها وطاقاتها لكان عليها أن تتعاون مع إيران، فالتعاون مع إيران قوة للخليج وأمنه واستقراره ومستقبل هذه المنطقة بأسرها، إيران تحولت من شرطي الخليج بيد أمريكا لقهر الدول العربية والإسلامية إلى حامٍ لقضايا العرب والمسلمين، كيف لا يتعاونون معها وهي التي قدمت هذا الخير وهذه المكانة”.

وأشار الشيخ قاسم الى أنه “لطالما مدت إيران يدها إلى السعودية ودول المنطقة، لكنهم يرفضون دائمًا لأن أمريكا لا تقبل و”إسرائيل” لا تنتفع من هذه العلاقة، ومع ذلك ستستمر إيران في موقع مد اليد”.

ولفت الى أن إيران “تدفع ثمن وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتدفع ثمن وقوفها إلى جانب حزب الله ومقاومة العدو الإسرائيلي، وإلى جانب كل أحرار المنطقة والعالم، ولكنها مقتنعة بقيادة قائدها الفذ الإمام الخامنئي أن تكون في موقع الخدمة والصدارة والعطاء والتضحية”.

الشيخ قاسم شدد على أن “إيران نقلت المنطقة من عصر الهزائم إلى عصر الانتصارات، ومن عصر التحكم الدولي إلى عصر الاستقلال، ومن عصر التمهيد لإسرائيل إلى عصر التمهيد لدول عزيزة وقادرة، واستطاعت إيران أن تتقدم في كل الميادين العلمية والثقافية والسياسية والأخلاقية والتربوية، إيران دعمت لبنان، وحزب الله يعتز بأن دعمه من إيران، ولكن إيران لم تطلب شيئًا لا من حزب الله ولا من لبنان، لقد أعطت ولم تأخذ، لقد منحت ولم تسترد، لقد بذلت جهودًا وأموالًا وسلاحًا وإمكانات لمصلحة استقلالنا وتحرير أرضنا دون أن تطلب أو تحصل على بدل، والواقع يشهد”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

