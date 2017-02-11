في سوريا “الباب” كلمة السر.. وحده الجيش السوري سيحلها

ساعات قليلة ويبدأ الجيش السوري التقدم داخل مدينة الباب السورية في ريف حلب بعد أن تقلصت المساحة التي تفصله عنها لتصبح 1.5 كم فقط.

إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية عن قيام تنظيم “داعش” بارتكاب مجزرة بحق أربعين مواطنا بعد اعتقالهم في مدينة الباب بريف حلب.

أما في دير الزور فعملية استهداف داعش مستمرة بغطاء جوي روسي ومشاركة الحلفاء في المعركة التي باتت شبه محسومة لصالح الجيش السوري حسب ما يرى متابعون.

وفي العاصمة دمشق تم تسجيل العديد من حالات قنص في كراجات العباسيين مصدرها المجموعات المسلحة في جوبر حيث تم نقل المصابين الى مشفى العباسيين بدمشق .

وإلى درعا حيث استهدف الجيش السوري مواقع الجماعات المسلحة في درعا البلد، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن بدء الجيش السوري لعملية عسكرية بهدف استعادة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

كما تحدثت تنسيقيات المسلّحين عن اشتباكات بين مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش من جهة ومسلّحي “الجيش الحر” من جهة أُخرى في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وفي إطار سعيها المستمر لتدمير البنى التحتية السورية قامت الميليشيات المسلحة باستهداف مصفاة حمص بقذائف الهاون حيث سقطت في حرم المصفاة ما أدى لاندلاع حريق تمت السيطرة عليه من قبل قوات الدفاع المدني.

في سياق متصل تحدثت تنسيقيات المسلحين عن سيطرة فصائل ما يُسمى “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” على “النادي الرياضي” و”منشأة الصوامع” جنوب غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.

تنسيقيات أخرى قالت أن مسلحين مجهولين اقتحموا “مخفر وسجن” تابعين لفصائل “الجيش الحر” في بلدة “الطيبة” بريف درعا الشرقي وقاموا بتهريب السجناء.

إلى ذلك أفادت مواقع كردية عن سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المنضوية ضمن “غضب الفرات” على قريتي “مليحان و بدرانية” في ريف الرقة الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

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